SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A penúltima música da cantora Anitta com a sua atual gravadora, a Warner Music, foi lançada na noite desta quinta-feira (20). A canção, intitulada "Nu", foi produzida em parceria com o duo Hitmaker e possui a letra completamente em português.

"Acho 'Nu' sexy e divertida. Estou muito feliz com essa parceria! Esses elementos brasileiros, com pitada de pop, dão esse gostinho sensual e dançante! Eu tô só no replay", comenta Anitta, em comunicado enviado à imprensa.

Nesta quarta-feira (19), em seu perfil oficial, Anitta confirmou que "Nu" é a primeira das duas faixas que encerram seu contrato com a Warner Music. A segunda composição deve ser divulgada no dia 27 deste mês.

Ainda nesta quinta, a Billboard e a Variety divulgaram que Anitta teria assinado com a Republic Records, mesma gravadora de Taylor Swift e Drake.