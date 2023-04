SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vitão relembrou o namoro que viveu com Luísa Sonza e afirma que o período conturbado de ataques direcionados ao casal foi causado por uma visão machista da sociedade, que concebe conceitos com base no gênero da pessoa. Foi durante o relacionamento que ele escreveu "Coisa de Mulher", música em parceria com Ivete Sangalo.

"Fala sobre a minha visão do feminino e da mulher. Busca ironizar esse ditado 'coisa de mulher'. Coisa de mulher é, na verdade, nadar contra a correnteza de uma sociedade machista, que vive ditando o que você deve fazer pelo seu gênero, diz ele em entrevista à revista Quem.

O cantor anunciou em meados de abril que será pai pela primeira vez. Ele, contudo, não divulgou o nome da mãe da criança. Alguns dias depois, a suposta genitora apareceu nas redes sociais cobrando uma ajuda financeira. Segundo a modelo Suelen Gervásio, ela teve de pegar dinheiro com agiota por não ter condições de arcar com os custos da gestação de quatro meses.

"Quando escrevi, estava me relacionando com a Luísa, vivendo esse momento das pessoas nos massacrando. O pessoal estava xingando ela e falando coisas tenebrosas pelas escolhas dela de viver, terminar um relacionamento, se apaixonar por outra pessoa. O machismo enraizado na cabeça das pessoas fazia elas falarem que a Luísa era posse de outro homem".

Por isso, Vitão afirma que agora reflete antes sobre o que vai compartilhar com os seguidores nas redes para evitar possíveis ataques. "Tem que pensar minuciosamente em cada palavra que a gente vai falar na internet. A internet tem virado um tribunal de apedrejamento. É uma hipocrisia gigantesca."