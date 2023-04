SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora JK Rowling ironizou as ameaças de boicote à série produzida pela HBO Max que pretende dar um reboot no universo da saga de livros Harry Potter. Em sua conta oficial no Twitter, a autora dos romances escreveu que ativistas "estão tentando organizar mais um boicote ao meu trabalho. Dessa vez à série de TV de Harry Potter."

"Como avisado é avisado, tomei a precaução de fazer um largo estoque de champanhe", continuou. A uma seguidora que disse que estava ansiosa para ver como a personagem Peeves seria retratada na série, Rowling escreveu que é 50% dos motivos que ela tem para fazer a obra.

A escritora se envolveu em uma polêmica em 2020 ao questionar uma matéria que se referia a "pessoas que menstruam." Ao criticar a matéria, Rowling disse que não era possível negar o sexo biológico, e que não aceitava o rótulo de "pessoa que menstrua", uma vez que é uma mulher.

Seus comentários repercutiram mal no universo de fãs da saga e mesmo atores dos filmes foram contra seu posicionamento, entre eles os intérpretes de Hermione e da personagem que dá título à série, Emma Watson e Daniel Radcliffe.