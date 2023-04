SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Paul Mescal canta e toca violão no videoclipe "Slip Away", música que integra a trilha sonora de "Carmen", musical em que o irlandês atua e ainda não tem data de estreia agendada no Brasil.

No vídeo, Mescal aparece sentado em meio a uma construção industrial parcialmente demolida e abandonada.

O longa-metragem é dirigido por Benjamin Millepied e traz Mescal no papel de Aidan, um ex-marinheiro que tem transtorno de estresse pós-traumático e se apaixona pela personagem-título.

Ela é uma jovem mulher que está fugindo do deserto mexicano e cruza ilegalmente a fronteira com os Estados Unidos, o que a torna uma foragida perseguida. Ambos se unem para encontrar uma amiga da mãe de Carmen em Los Angeles.

O filme é inspirado na ópera homônima de Georges Bizet, de 1875.

"Slip Away" foi composta por Nicholas Britell, que assina a trilha sonora da produção, com Taura Stinson, o rapper The D.O.C. e a cantora Julieta Venegas. Britell, por sua vez, é conhecido por fazer a trilha da série "Succession", da HBO, e dos filmes "Cruella", "Não Olhe para Cima" e "Moonlight - Sob a Luz do Luar".

"Carmen" estreia nesta sexta-feira (21) nos Estados Unidos e 14 em junho na França. Assista ao videoclipe de "Slip Away" no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Y9brvogqs8c