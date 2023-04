SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paola Carosella diz não ver Lula como salvador do Brasil. Conhecida por ter sido jurada Masterchef e agora se preparando para o próprio programa, Alma de Cozinheira, a apresentadora se destacou fora da cozinha com sua militância contra o governo de Jair Bolsonaro.

Para Carosella, sua militância e ativismo político podem tê-la ajudado a ficar mais conhecida do que os outros jurados do Masterchef. Bolsonaristas xingaram a cozinheira em maio passado, quando ela disse num podcast que os apoiadores do então presidente eram burros. Meses depois, às vésperas das eleições, o ex-secretário da Cultura Mario Frias disse que Carosella deveria voltar para a Argentina.

"Era muito importante que houvesse uma mudança de governo. Isso é muito diferente de ter um partido ou acreditar que alguém vai ser o salvador da pátria", diz, ao ser questionada sobre o mandato de Lula, do PT.

"Espero um Brasil sem fome, uma reforma agrária, o fim do desmatamento e um país que olha para as riquezas da Amazônia além da madeira e do gado. Espero que o agronegócio, inteligente e poderoso como é, consiga enxergar que o futuro está na forma de produzir alimento. O agronegócio tem que trabalhar junto com o governo e com os povos originários."

O Alma de Cozinheira estreia no GNT no dia 3 de maio. No programa, Carosella serve um menu completo para dois famosos a cada episódio enquanto bate papo com eles. Estão entre os convidados figuras como a ex-BBB Juliette Freire e os jornalistas Fátima Bernardes e Pedro Bial.

Carosella aposta no novo programa para mostrar suas facetas que vão além da cozinha. "Gosto de cantar, viajar, falar da vida, do feminino, do lugar da mulher aos 50, de racismo, das pautas LGBTQIA+, de transfobia, de maternidade e outros milhares de assuntos."