SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na manhã deste sábado (22) o DJ Andre Pomba, famoso por tocar na cena underground e gay de São Paulo. Ele enfrentava um câncer no estômago. A informação foi confirmada por um amigo do artista que acompanhou o seu tratamento.

O produtor, morto aos 59 anos, ficou conhecido por comandar sets na casa noturna A Lôca, em São Paulo, onde começou a tocar em 1998. Ele é o criador da festa Grind, que mistura música pop e rock dos anos 1990 e 1980.

Pomba compartilhou como foi o processo de tratamento do câncer em suas redes sociais. Em fevereiro, publicou uma foto sua no Instagram falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Com uma sonda presa no nariz, disse que uma operação havia ocorrido bem numa publicação feita no último dia 8.

O DJ morreu no hospital Sancta Maggiore, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Parte do seu tratamento ocorreu no núcleo de oncologia da Prevent Senior, na Vila Mariana, região sul paulistana.