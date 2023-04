SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ben Affleck contou um momento inusitado de sua amizade com Matt Damon. Os atores são amigos de longa data e compartilharam muitos momentos juntos, inclusive os ruins. Eles escreveram o roteiro do filme "Gênio Indomável" e venderam os direitos(1997), mas não souberam administrar a quantia.

"Nós dividimos uma conta bancária e sempre achei que isso fosse perfeitamente normal. Nós dois queríamos ser atores, então trabalhávamos e colocamos esse dinheiro em uma conta bancária. Nós éramos amigos, queríamos que o outro tivesse sucesso. Nós dividíamos essa conta quando tínhamos 20 e poucos anos", contou Ben no programa The Drew Barrymore Show.

O ator disse que quando a venda ocorreu, os dois pensaram que estavam ricos para sempre e nunca mais precisariam trabalhar. "Nós vendemos o filme por US$ 600 mil [aproximadamente R$ 3 milhões], demos US$ 30 mil para o agente e, com o valor de algumas taxas, cada um ficou com US$ 55 mil. Nós naturalmente gastamos cinco mil por mês em festas. Perdemos tudo em seis meses".

Apesar da experiência, os dois continuam amigos e Ben afirma que o período foi valioso para a amizade.