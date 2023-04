SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator José de Abreu, 76, repercutiu em tom de ironia a notícia de que o jornalista Juan Filder acusou seu marido, o também jornalista Alessandro Lo-Bianco, de violência doméstica.

Em seu perfil no Twitter, o artista compartilhou um vídeo em que Lo-Bianco surge ao lado da apresentadora Sonia Abrão, e de outros integrantes do programa A Tarde é Sua (RedeTV!), do qual Alessandro também faz parte.

Na legenda, José de Abreu ironizou a notícia da suposta violência ao dizer que os integrantes do programa, como Lo-Bianco, falam mal dele. "É esse pessoal que fica falando mal de mim?", escreveu.

ENTENDA

Juan Filder denunciou Alessandro Lo-Bianco por suposta agressão, cárcere privasdo e violência doméstica.

Juan fez uma série de publicações na rede social mostrando trechos de brigas e desentendimentos entre os dois, contando que teria sido agredido e que estava sendo mantido preso em casa.

Em um dos vídeos, Juan afirma que Lo-Bianco teria usado drogas antes de sair e deixá-lo trancado em casa. Em outro vídeo, que diz ser de alguns dias antes, Lo-Bianco aparece arrombando a porta de um quarto, destruindo parte da estrutura.

Alessandro se manifestou em nota oficial divulgada por sua equipe. O jornalista da RedeTV! disse que houve um "desentendimento" do casal e que "o atrito foi exposto em uma rede social".

Lo-Bianco também ameaçou processar quem compartilhar ou divulgar os vídeos publicados por seu marido.

Juan abriu boletim de ocorrência e pediu justiça. "Todas as provas aqui postadas já estão com a polícia. Agora é esperar que a justiça seja feita. Confio na justiça e na justiça divina", disse.