SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Whindersson Nunes venceu segundo round uma luta de boxe contra o rapper polonês Filipek, que ocorreu na noite deste sábado (22), em Londres, Inglaterra. A vitória veio após o influenciador vencer o oponente por nocaute técnico.

Os dois vinham trocando farpas nas redes sociais deste o começo do mês. Em sua biografia do Instagram, Filipek tem escrito "Whindersson Nunes é fraco". Após o fim da partida, o brasileiro compartilhou uma foto no ringue com a legenda "palhaço sem graça perde o emprego no circo."

Em uma postagem na noite anterior a partida, o humorista postou uma foto usando um nariz vermelho semelhante ao usado em circos, e escreveu "amanhã o palhaço vai te pegar".

O influenciador apareceu nas redes após a luta e mostrou que está sem ferimentos e agradeceu o apoiou que recebeu dos seguidores. "A festa que vocês fizeram, se eu nascesse de novo, não tinha para onde, tinha que ser brasileiro. Agora estou comendo um sanduíche porque agora posso".

No entanto, a mãe de Whindersson compartilhou que na noite da vitória, uma familiar muito próxima ao filho está no hospital por problemas de saúde. Valdenice Nunes afirmou que o filho ainda não sabe do ocorrido.

"Estou muito feliz por meu filho ter ganhado a luta, apesar de eu estar com o coração muito triste, já que a minha tia e madrinha está se acabando. Vão desligar os últimos aparelhos. Meu filho não sabe ainda porque ele gosta muito dela. Não quis dizer ainda", disse.