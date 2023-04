SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paola Carosella afirma que criou uma personagem para trabalhar no Masterchef Brasil. Ela esteve no reality show da Band entre 2014 e 2020, onde julgava pratos de aspirantes a chef de cozinha ao lado do francês Erick Jacquin e do brasileiro Henrique Fogaça.

Ela conta que início incorporou uma persona de forma inconsciente, mas depois passou a planejar figurinos e trejeitos que lhe dessem um ar de professora de matemática.

"De repente aparece uma mulher de cabelo preso, vestida com blusa de babados brancos, óculos, saia preta longa e com um sotaque muito mais forte que o meu de hoje em dia. Eu era um meme ambulante. Não sabia que estava fazendo uma personagem tão boa", diz a cozinheira, que reviu trechos do programa nas últimas semanas.

Ana Paula Padrão, que apresentou todas as edições do Masterchef, discorda da cozinheira. "A câmera gosta muito que você tenha reflexos que correspondem às suas emoções. Quando vi Paola chorando pela primeira vez, estranhei, mas me soltei mais depois disso. Aprendi com ela a como não construir uma personagem", afirma a jornalista.

Carosella era anônima antes de entrar para o programa da Band. Ela conta que aceitou fazer o Masterchef porque precisava de dinheiro para administrar seus restaurantes. A argentina é uma das fundadoras do Arturito, aberto em São Paulo em 2008, e da rede de empanadas La Guapa, que surgiu em 2013 e hoje tem várias unidades espalhadas no Brasil.

Ela relembra que não sabia bem como se portar em frente às câmeras no começo e tinha a sensação de que estava traindo os próprios negócios. "Não consegui me entregar ao entretenimento porque sentia que um chef de verdade não poderia fazer isso."

Carosella lança no dia 3 de maio o programa Alma de Cozinheira, no canal GNT, em que prepara um menu completo para duas celebridades a cada episódio. A temporada abre com as participações da ex-BBB Juliette Freire e da apresentadora Fátima Bernardes.