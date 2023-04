SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O icônico figurino branco que John Travolta usou na pista de dança em "Os Embalos de Sábado à Noite", de 1977, irá a leilão e deve ser vendido por ao menos US$ 250 mil, cerca de R$ 1,2 milhão. A casa responsável pela venda é a Julien's Auctions, de Los Angeles.

Jaqueta, calça e colete brancos serão vendidos junto com a camisa preta que o personagem de Travolta ostenta no filme dirigido por John Badham, sobre um jovem de Nova York que lida com a dureza da vida sem perspectivas se jogando na pista de dança das boates locais, ao som de canções dos Bee Gees.

Criação da marca Leading Male, o conjunto originalmente custou US$ 100 e ainda tem as marcas de suor que o ator deixou nele enquanto gravava "Os Embalos de Sábado à Noite". É assim que sabemos que a roupa é autêntica, diz um dos gerentes da Julien's Auctions.

Este é um dos dois conjuntos que Travolta usou nas gravações do longa. O ator alternava entre eles enquanto esperava que um ou outro secasse.

"Estava incrivelmente quente durante as gravações, então você ainda pode ver as marcas de suor ao redor da cintura. Nós nunca lavamos essas peças, porque as pessoas querem as manchas, o DNA", disse Martin J. Nolan ao jornal britânico The Guardian.