SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O projeto Rita Braun Vive, em homenagem à judia polonesa sobrevivente do Holocausto que vive em São Paulo desde 1946, prevê a realização de uma peça, a reedição de um livro e uma série de atividades no mês de maio, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, na capital paulista.

O início do projeto será marcado pela estreia da montagem "Cinco Poemas para a Senhora R", dirigida por Kiko Marques, no próximo dia 3. Uma reedição do livro "Fragmentos de Uma Vida", da própria Rita Braun, será distribuída gratuitamente ao público depois das sessões.

Além disso, estão previstas a exibição de filmes e a realização de palestras sobre o Holocausto no decorrer do mês. Rita Braun Vive é idealizado pela produtora Célia Terpins.

