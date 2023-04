SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido pelo programa A Tarde É Sua (RedeTV!) de Sonia Abrão, o jornalista Alessandro Lo-Bianco tem sido acusado por um ex-namorado de agressão e ameaças. O também jornalista Juan Filder foi às redes sociais para dizer que o relacionamento entre ambos foi abusivo.

"Estou preparado, sei que sempre o agressor colocará a vítima com louco. Recebi um vídeo que ele está espalhando para a imprensa inteira que bati nele. Ele finge uma agressão e eu não estava mais aguentando essa pressão psicológica", diz ele.

Juan também acusa Lo-Bianco de cárcere privado e de ficar transtornado após usar drogas como cocaína e maconha. Segundo Filder, todas as medidas que considera cabíveis estão sendo tomadas e ele já teria provas de que de fato apanhou. Juan foi à delegacia, fez exame de corpo de delito e afirmou ter entregue todos os vídeos com supostas agressões à polícia.

Em resposta, Lo-Bianco também fez um vídeo no qual dá sua versão. Segundo ele, todas essas acusações são "fantasiosas". Conforme o jornalista da RedeTV!, ambos namoraram por um tempo e a relação chegou ao fim. Porém, teriam reatado, e Juan teria a chave do apartamento.

"Tivemos discussões entre casais. O motivo principal desse meu pronunciamento é contestar essa figura agressiva atribuída a mim. Nunca agredi meu ex-companheiro, pois isso nunca fez parte da minha história", começou.

"Sim, sofro de depressão, ansiedade e pânico e uso uma série de medicamentos, entre eles a cannabis medicinal com finalidade para isso, além de outras drogas farmacêuticas. Portanto, um cara que tivesse vícios [em drogas] não apresentaria programa de segunda a sexta como eu", diz Lo-Bianco, que assim como o ex-namorado também tem tomado medidas judiciais.

O jornalista do A Tarde É Sua termina sua explanação mostrando um vídeo no qual há uma suposta agressão de Juan a ele. Nas imagens, afirma que o ex quebrava seu apartamento e o fazia mal. "Sobre a acusação de cárcere privado, é fantasioso. Até agora eu que não consegui retornar para a minha casa, pois ele tem cópia da chave."