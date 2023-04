SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prêmio final do BBB 23 (Globo) será de 2,88 milhões. A edição já tinha o maior prêmio da história do reality, mas o recorde foi batido novamente com a eliminação de Larissa.

A marca patrocinadora depositou mais R$ 30 mil no valor total, além dos R$ 30 mil frutos da aposta de Amanda.

Qual era o valor do prêmio antes?

Antes da saída de Larissa, o prêmio estava em R$ 2,82 milhões.

Quem apostou em quem?

Como apenas Amanda estava fora do Paredão, ela foi a única a apostar, e optou por colocar uma moeda em cada uma das três emparedadas.