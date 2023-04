SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarita Burger é mais um restaurante que fecha as portas para dar lugar a um prédio em São Paulo. A hamburgueria, próximo à rua Augusta, funciona até esta segunda-feira, dia 24.

O imóvel, no número 395 da rua Antônio Carlos, no bairro da Consolação, foi vendido a uma incorporadora. Outros negócios no mesmo quarteirão, como o anexo do Espaço Itaú de Cinema e a taqueria La Sabrosa, também serão demolidos para a construção de um empreendimento imobiliário.

O proprietário da hamburgueria, Greg Caisley, diz que está buscando um novo ponto na mesma região para reabrir o restaurante, mas ainda não há local ou data confirmada.

Na despedida, a casa faz promoção. O hambúrguer cheddar smash com batatas fritas vai sair a R$ 19, e o smash salad com fritas a R$ 26. Já a porção de batatas fritas custa R$ 8.

A hamburgueria, que é braço do bar Guarita, em Pinheiros, foi inaugurada no Baixo Augusta há cinco anos pelos sócios Greigor Caisley e Jean Ponce.

Os burgers de estilo smash, mais finos, são a especialidade. Também faz sucesso o bolovo, feito de massa de coxinha. Coquetéis da casa original integravam o cardápio. O espaço chegou a ganhar um puxadinho, ampliando o salão.

Outros endereços gastronômicos e culturais da capital paulista, como a casa de shows Bona e a hamburgueria Oregon, foram fechados para dar lugar a prédios em São Paulo, num movimento cada vez mais crescente.

GUARITA BURGER

Quando Seg. (24), até as 22h

Onde R. Antônio Carlos, 395, Consolação, região central

