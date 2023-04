RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos últimos a chegar ao evento de lançamento da novela "Terra e Paixão", na noite desta segunda-feira (24), Cauã Reymond descreveu um pouco a personalidade de Caio, seu personagem na trama. Além disso, o ator falou sobre a dificuldade de interpretar o sotaque do Mato Grosso do Sul e como é surpreendente a trama inédita ter mais de 200 capítulos. Cauã só não quis se prolongar sobre a separação recém-anunciada com Mariana Goldfarb, divulgada na semana passada.

"Estou tão focado no trabalho. São 11 horas, seis dias por semana", contou ele, que riu ao ser questionado sobre a possibilidade de ser agora um dos solteiros mais cobiçados. "Tem isso? Não sou não (risos). Agora, sério: O que eu tinha para falar sobre a separação, já falei, e agora só vamos falar da novela".

Cauã revelou que a possibilidade de trabalhar pela primeira vez com Walcyr Carrasco o fez quebrar uma regra de um intervalo menor entre os trabalhos. A última novela do ator foi "Um Lugar ao Sol", em 2022.

"O Walcyr tinha me convidado algumas vezes e não aceitava, porque estava envolvido outras produções. Agora deu certo. O texto é incrível e poder trabalhar diretamente com Tony Ramos, Gloria Pires e Susana Vieira é imperdível, né? Estou empolgado", garante o artista.

"Terra e Paixão", próxima novela das 21h da Globo, possui estreia marcada para o dia 8 de maio.