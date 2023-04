SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu da Selfie está de volta a São Paulo em mais uma edição para quem não perde a chance de receber likes nas redes sociais com fotos em cenários diferentes. Pela primeira vez, o evento será gratuito e acontecerá no shopping Ibirapuera a partir desta quinta-feira (27).

O museu funcionará todos os dias e os ingressos podem ser reservados através de um cupom adquirido no aplicativo do shopping a partir desta quarta-feira (25). A entrada é por ordem de chegada e o cupom é validado uma única vez, sendo que, se o cliente não usar depois de dois dias do resgate, ele expira.

A exposição traz 12 cenários decorados com cores vibrantes e frases em luzes neon, tudo isso em meio à popularidade das selfies -fotos que uma pessoa tiram de si mesma. O intuito é fazer o visitante encher o seu rolo de câmera com os cliques de poses em espaços chamativos. Um deles é uma piscina de emoji.

Durante o percurso, é possível também ver algumas curiosidades sobre a história da fotografia, como por exemplo quando a primeira selfie foi tirada.

O evento é itinerante e já passou pelo shopping West Plaza, tendo recebido quase 20 mil pessoas.

MUSEU DA SELFIE

Quando: De 27/4 a 25/6; seg. a dom., das 10h às 19h

Onde: Shopping Ibirapuera, Piso Moema - Av. Ibirapuera, 3.103, Indianópolis, região sul

Preço: Entrada Grauita

Instagram: @museudaselfieoficial