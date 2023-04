SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hugh Grosvenor, o 7º duque de Westminster, 32, anunciou nesta semana que está noivo.

Tratado pela imprensa britânica como um dos bilionários "mais cobiçados" do Reino Unido, o duque é afilhado do rei Charles 3º e padrinho do príncipe George, filho de William. Sua fortuna é estimada em R$ 70 bilhões.

A noiva é Olivia Henson, que estudou na mesma faculdade que a princesa Eugenie, filha do príncipe Andrew. A jovem de 30 anos trabalha em uma empresa britânica especializada em alimentos. Os dois se conheceram por meio de amigos e namoram há cerca de dois anos.

O casal ficou noivo em Eaton Hall, casa de campo da família Grosvenor desde o século 15 que ocupa uma área de mais de 40 mil km².

HERDEIRO DE BILHÕES

Grosvenor herdou a fortuna bilionária após a morte repentina de seu pai, Gerald Grosvenor, que morreu em decorrência de um ataque cardíaco aos 64 anos, em 2016.

Entre as propriedades herdadas pelo duque estão terrenos em Mayfair e Belgravia, em Londres, além de imóveis na Escócia e em outros lugares do mundo.

Em 2022, ele e sua família ocuparam o 13º lugar na lista dos mais ricos do país publicada pelo jornal The Sunday Times.

PROXIMIDADE COM A FAMÍLIA REAL

Alguns membros da realeza devem marcar presença no casamento de Hugh e Olivia. Além de ser afilhado de Charles e padrinho de George, o duque e sua família têm mais ligações com os Windsor.

A mãe de Hugh, Natalia, é madrinha do príncipe William, e a princesa Diana foi madrinha de uma de suas irmãs, Lady Edwina.