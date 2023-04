RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry e Meghan Markle foram vistos juntos assistindo um jogo da National Basketball Association (NBA), em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (24). O casal acompanhou a partida entre Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies e acabaram virando o centro das atenções na arena do time da casa comandado por LeBron James, um dos maiores nomes do esporte na atualidade.

O duque e a duquesa de Sussex apareceram no telão para a tradicional câmera do beijo durante o intervalo da partida. Em registro publicado pela conta oficial da NBA, o casal aparece em um momento descontraído. O público logo reconhece o casal batendo palmas e torcendo pelo beijo de Harry e Meghan.

No vídeo, o príncipe parece se inclinar em direção da esposa, que ri e segura seu braço, mas eles não se beijam. O filho caçula do rei Charles 3º, que será coroado em uma cerimônia na Abadia de Westminster, Londres, no dia 6 de maio, ainda cochicha algo no ouvido da atriz e depois faz uma careta.

Durante a partida pela mais tradicional Liga de Basquete mundial, Harry e Meghan torceram pelo Los Angeles Lakers, que venceu por 117 a 111. O jogo também contou com a presença de outras celebridades pelas cadeiras especiais, como as socialites Kris Jenner e Kim Kardashian, e ator Adam Sandler.