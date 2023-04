SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil parou para ver Boninho participando do Jogo da Discórdia na final do BBB 23 (Globo). Quem poderia imaginar que veria o diretor do programa cheio de fumaça amarela? Mas isso aconteceu nesta terça-feira (25). Paulo Vieira, Dani Calabresa e Tadeu Schmidt relembraram a dinâmica "Tiro, Porrada e Bomba" que rendeu tantos memes durante a temporada.

Paulo Vieira não segurou o deboche e mandou a real para Boninho: "Paulo Vieira: "Boninho, o Brasil todo se inscreve pro programa. Voce selecionou essas 22 pessoas pra essa edição. Que mão ruim é essa?". O diretor retrucou na hora: "A mesma mão que escolhe toda equipe e produção, inclusive você!"

O momento foi tão surpreendente e inusitado que ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Porém, teve gente que achou que o diretor apelou por audiência. "O desespero é tão grande que o Boninho se expôs ao ridículo, para tentar ter alguma audiência na pior edição da história do BBB", escreveu o @JasonHoffman.