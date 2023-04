SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A votação da final do BBB 23 (Globo) surpreendeu o público. Segundo o anúncio oficial da Globo, apenas 76.290.810 milhões de votos foram computados. Mas afinal, onde estão os fãs do reality? O número é extremamente inferior as votações das últimas edições e a diferença é gritante. No BBB 22, por exemplo, que Arthur Aguiar foi campeão, foram marcados 730 milhões de votos. Já no ano anterior, a final do BBB 21 teve 633 milhões de votos ao dar o prêmio para Juliette.

Em 2023, Amanda foi a grande vencedora do reality, registrando 68,9% dos votos nesta terça-feira (25). No pódio, Aline Wirley ficou em segundo lugar com 16,96% dos votos, e Bruna Griphao em terceiro, com 14,14%. Na premiação, Amanda recebeu R$ 2,88 milhões e um carro.

A última final com uma votação tão baixa foi no BBB 16, que Munik foi a vencedora e foram computados 76,5 milhões de votos. Desde então, todas as finais tiveram números expressivos.

Nas redes sociais, o nome da campeã não foi nem parar nos Trending Topics no Twitter. O que leva a todos à conclusão que o BBB 23 realmente "flopou". O público, inclusive, reparou que os votos por minuto -detalhe que a Globo faz sempre questão de mostrar- não estavam nem sendo mostrados no programa ao vivo.

Boninho, diretor do programa, chegou ao nível de se expor em um "Jogo da Discórdia" para tentar alavancar a audiência e, claro, que os internautas repararam na tentativa desesperada do diretor. "O desespero é tão grande que o Boninho se expôs ao ridículo, para tentar ter alguma audiência na pior edição da história do BBB", escreveu o @JasonHoffman. Outro internauta, o @gus_martins, também comentou: " BBB com a Final com menor audiência e com uma votação ridiculamente pequena pra era da internet. Parabéns, BBB23, fracasso de audiência. Boninho vai precisar se virar nos 30 com o mercado publicitário. Todo mundo receoso depois desse mico."