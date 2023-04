SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cantores Arnaldo Antunes e Paulinho da Viola vão se apresentar de graça no parque Villa-Lobos, em São Paulo, no mês de maio.

O primeiro faz show ao lado de Vitor Araújo no sábado, 13, às 15h, e o sambista no domingo, 14, às 18h30, ambos como parte da programação do Festival Mimo, que acontece a partir da sexta, dia 12.

O evento tem entrada gratuita, mas está sujeito à lotação. Além dos dois artistas, se apresentam também no espaço Kiko Dinucci, Juçara Marçal e nomes internacionais, como Monkey Jhayam & Shniece e Lakecia Benjamin.

A programação do festival se estende para outros lugares da cidade, como o Masp, que recebe em seu auditório Nico Sorin Piazzolla Electrónico e a arena B3, no centro da cidade, com Manuel de Oliveira.

Além das apresentações musicais, haverá também workshops sobre jazz e guitarra ibérica, entre outros, cujas inscrições devem ser feitas por e-mail educativo@mimofestival.com. O festival leva para o Centro Cultural São Paulo uma mostra de cinema, com filmes como "Africa Mia" e "Fantasma Neon".

O Festival Mimo chega aos seus 20 anos e teve 57 edições em mais de 12 cidades do Brasil e da Europa, com a premissa de valorizar patrimônio histórico e cultural. A programação completa pode ser vista no site do evento.

Arnaldo Antunes e Vitor Araújo

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, região oeste; Sáb (13) às 15h

Paulinho da Viola

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, região oeste; Dom (14) às 18h30

FESTIVAL MIMO

Quando De 12 a 14/5Onde Parque Villa-Lobos, Masp, Arena B3, Centro Cultural São PauloPreço GratuitoLink: https://mimofestival.com/saopaulo2023/