SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo após morrer, em novembro de 1991, o cantor Freddie Mercury continua a gerar lucros para seus familiares. Dentre eles a ex-namorada Mary Austin, hoje com 67 anos, que segundo o El País tem direito a receber o equivalente a R$ 250 milhões pelos royalties do filme de 2018 "Bohemian Rhapsody".

Este deverá ser um acréscimo na quantia que ela já ganha, já que anualmente tem 19% dos direitos de todas as receitas provenientes da banda Queen.

Freddie conheceu Austin na década de 1970 e costumava se referir a ela como o amor de sua vida. Ambos viveram juntos por seis anos. Em 1976, o cantor assumiu que era gay. Até hoje, a mulher mora numa mansão com mais de 20 quartos deixada por ele.

Além disso, segundo o Daily Mail, a partir de agosto ocorrerá um leilão com mais de 1.500 itens da coleção particular de Mercury. Dentre eles destaque para a réplica de uma coroa e do manto de veludo vermelho usados por ele em alguns shows, manuscritos inéditos do hit "We Are The Champion", um violão e outros pertences.