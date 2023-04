SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao, terceira colocada no BBB 23 (Globo) se envolveu com Gabriel Fop dentro da casa. A atriz e cantora também despertou o interesse de Gabriel Santana, que chegou a se declarar no confinamento.

Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, a atriz falou com o Gshow da possibilidade de romance com um dos dois: "Agora eu vou ficar um tempo tentando me organizar, entender, terapia... Por enquanto, sozinha. Sozinha, mas muito bem acompanhada", afirmou a sister.

BROTHERS FORA DA CASA

Bruna também listou os amigos de confinamento com quem pretende continuar a amizade após o BBB. E não é só com a galera do Quarto Deserto: "Lari, Amandinha, Aline, Tina, Fredinho, Paulete, Gaga, Guimê, Papato... Todo mundo do Deserto, eu acho. Gabrielzinho, Marvvila, Sarah, com certeza. E Facinho, né, que o Facinho não tem grupo."