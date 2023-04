SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sharon Stone, 65, opinou sobre Kim Kardashian, 42, se juntar ao elenco de "American Horror Story" depois que Patti LuPone criticou a mudança de carreira da estrela. A atriz de "Basic Instinct" compartilhou sua opinião sobre o assunto ao comentar no post do Access Hollywood no Instagram sobre LuPone, 74, questionando a decisão do elenco.

No Instagram, a atriz se posicionou sobre o assunto e comentou: "Vocês sabem... Atuar. Talvez não seja uma cirurgia cerebral, mas valorizamos nossa arte. Estudamos, sofremos e sofremos por isso. Dez mil horas; é uma coisa", desabafou.

As críticas de Sharon ocorreram dois dias depois que LuPone -que interpretou Joan Ramsey e Kathy Pizazz em "American Horror Story"- criticou Kardashian.

LuPone explicou que sentiu Kim Kardashian estava tirando um papel de atores experientes ao aceitar o papel. "Com licença, Kim. O que está fazendo com sua vida?" ela disse. Ryan Murphy, que co-criou a série FX, revelou o envolvimento de Kardashian na 12ª temporada via Instagram no início deste mês. "Emma e eu estamos empolgados em colaborar com essa verdadeira força na cultura. Halley Feiffer escreveu um papel divertido, elegante e, em última análise, aterrorizante, especialmente para Kim, e esta temporada é ambiciosa e diferente de tudo o que já fizemos", disse ao The Hollywood Reporter.