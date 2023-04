SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aline Wirley, vice-campeã do BBB 23 (Globo) deixou os fãs do Rouge animados após sair da casa mais vigiada do Brasil. Durante sua participação no BBB Tá On, a cantora indicou que pode, sim, acontecer uma reunião com o grupo.

"É bem provável que a gente faça mais um show pra comemorar esse momento", disse ela sobre os 20 anos do grupo.

Ex-Rouge's mandam recado a Aline após final do BBB 23. Na casa, Aline chegou a comentar sobre a banda pop que foi sucesso nos anos 2000: "Só a gente sabe." Quando Líder, a vice-campeã reviveu a banda que foi tema de sua festa particular.

Com uma música lançada enquanto estava na casa, Aline se animou com a possibilidade de também gravar uma música com Marvvila.