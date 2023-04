SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chad Michael Murray, 41, e Scott Patterson, 64, que interpretaram Tristan Dugray e Luke Danes em Gilmore Girls há 22 anos, se reencontraram em nova série canadense, Sullivan's Crossing.

A série aborda conflitos familiares e a descoberta de novos amores em uma cidade pequena do Canadá. Com dez episódios, é uma adaptação dos livros de Robyn Carr.

Estreia nos EUA. A série está no ar na CTV no Canadá, mas estreia nos Estados Unidos no próximo outono.

Anúncio nas redes sociais. Chad Michael Murray surpreendeu os fãs ao anunciar que "estava voltando para casa" em seu Instagram.