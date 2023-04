(UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Anitta tirou umas fériazinhas para comemorar seu aniversário de 30 anos e descansar após um tempo difícil em sua carreira ilustre - mas, em tuíte dessa quinta-feira (27), a artista parece estar preparando algo grande.

Anitta havia dado uma sumida das redes sociais, falando principalmente de novos lançamentos e não de sua vida pessoal.

Após lançar a faixa "NU", em parceria com o duo de produtores Hit Maker e anunciar faixa em parceria com o MC Ryan SP, grande nome do funk atual, a cantora parou para falar em seu Twitter de um misterioso futuro projeto - no qual a estrela tem "trabalhado tanto, como há tempos não fazia".

"Eu tô sumida de vocês, né? É que estamos planejando muita coisa pro futuro (tenho trabalhado tanto, como há tempos não fazia)", comentou Anitta em seu perfil.

Acrescentando: "Então, dei uma sumida de tudo, mas quando eu voltar... Queridos, se preparem, viu. Vai descansando, guardando uma energia, porque vamos precisar".

Anitta, tradicionalmente, é uma artista conhecida por interagir muito com seus fãs na vida real, mas, também nas redes sociais, sempre deixando claro o quanto tem de apreciação por eles - por isso, essa distância tinha sido um pouco estranha para eles.

Mas, nos comentários do tuíte da cantora, todo mundo já está comemorando o retorno de Anitta e anunciando que estão preparados para a nova fase.

"Eita que a Republic já botou a gata pra trabalhar, amamos ver", escreveu um internauta, fazendo referência à troca de gravadoras pela qual a artista passou recentemente.