SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Simony, 46, foi ao seu Instagram nesta quinta-feira (27) para conversar com os fãs sobre o seu tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado no ano passado.

Simony ainda contou que se internará em 4 de maio, para quatro meses de imunoterapia e radioterapia.

"Oi, como vocês sabem e já ouviram aí o depoimento do médico, nós vamos ter que reiniciar o tratamento, um tratamento novo de quimioterapia e imunoterapia. Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e carinho que eu recebo vocês. E nessa nova etapa o que espero é isso: as orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim", iniciou ela.

"Não é fácil, é um novo tratamento, claro que eu queria não ter que passar por isso de novo, mas não é uma escolha minha. Tem coisas que a gente não controla, e realmente isso eu não consigo controlar. A única coisa que eu posso controlar é como vou passar por isso. E mais uma vez resolvei passar por isso da melhor maneira possível pensando sempre na minha cura, no meu mulher e pensando sempre que alguma coisa eu tenho que aprender, mudar e entender com tudo isso", explicou.

"E é sisos gente, terça-feira eu me interno e já começo a imunoterapia e a radioterapia. Estou aqui agradecendo a Deus por ser tratável, por poder ser tratado", finalizou.