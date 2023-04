SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs do ídolo de k-pop Moonbin vão se reunir neste sábado, dia 29, para prestar uma homenagem ao integrante do grupo Astro, que morreu no último dia 19, aos 25 anos.

As "arohas", como se denominam as fãs do grupo, organizam evento para acender velas, escrever cartas, reunir fotos do artista e cantar "Blue Fame", música do Astro, como uma espécie de vigília.

O encontro, aberto ao público, será no Hachi Crepe Café, cafeteria japonesa especializada em crepes e taiyakis no bairro da Liberdade. Começa às 11h e segue até 18h.

O ídolo, um dos principais membros do Astro, foi encontrado morto em sua casa, em Seul. A polícia suspeita que a causa da morte seja suicídio.

Fãs do ídolo também fizeram um mural diante do Centro Cultural Coreano no Brasil, na avenida Paulista, com cartazes, fotos flores e fitas pretas.

Moonbin faria uma apresentação em São Paulo ao lado de Sanha, também integrante do Astro, em junho. Seria a primeira apresentação dele no país.

BLUE FAME - MEMORIAL POR MOONBIN

Quando: Sáb. (29), das 11h às 18h

Onde: Hachi Crepe Café - r. Galvão Bueno, 586, Liberdade, região central

Preço: Grátis

Tags:

SP