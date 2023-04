SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sorveteria Holy Cow, inaugurada em fevereiro deste ano na avenida Paulista, vai oferecer sorvete de graça neste sábado, dia 29.

A ação ocorre das 11h às 15h e dará um gelato americano no tamanho pequeno, com dois sabores a escolha.

É preciso se cadastrar no programa de fidelidade da marca para ganhar o sorvete, e informar CPF, nome completo, data de nascimento, gênero, email e celular.

Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que regula o tratamento de dados, a finalidade dessa coleta deve ser previamente informada e o cidadão tem direito a solicitar que informações pessoais sejam excluídas posteriormente.

É possível fazer o cadastro previamente, pelo site fixe.club/holycow, ou no local. A sorveteria artesanal fica no terceiro andar do shopping Cidade São Paulo, na avenida Paulista.

Entre os sabores disponíveis estão o holy cream, feito só com leite e creme de leite, chocolate, morango, milho verde e maple, extraído da seiva da árvore do bordo.

HOLY COW: FREE ICE CREAM DAY

Quando: Sáb. (29), das 11h às 15h

Onde: Shopping Cidade São Paulo - av. Paulista, 1.230, Bela Vista, região central

Preço: Grátis

Link: https://www.instagram.com/holycowbrasil/