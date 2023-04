Brendo Yan, influenciador de 27 anos que morreu após uma reação alérgica causada por um bolinho de camarão, deixou uma carta de despedida.

O texto foi entregue a Victoria Figueiredo, mulher do potiguar, quando os dois se casaram, há cerca de um ano. Ela diz não saber quando ele escreveu a carta.

"Pra mim foi um choque, pensei até em rasgar, mas guardei em algum lugar e esqueci", disse ela em entrevista ao UOL.

"Ele explicou como gostaria que fosse o seu funeral, como ele queria estar vestido, [pediu] que a maioria das pessoas estivessem de branco e os seus irmãos de axé estivessem vestidos de candomblé".

[Ele pediu] que as pessoas ficassem felizes, bebessem, colocassem músicas e fizessem uma grande festa. Que nós brincássemos sempre o carnaval, que ele só vai poder estar conosco se for lembrado. [Escreveu] que não se arrependeu de nada, que ele foi muito feliz, que a vida é feita de instantes se você não aproveitar cada um deles não viveu a vida.

No Carnaval deste ano, Brendo realizou um sonho antigo: colocou nas ruas o Bloco do Anjinho. Victoria diz querer continuar com o festejo. "Quero poder continuar o seu legado do jeito que ele pediu".

MORTE

Brendo Yan morreu na quarta-feira (27) devido a uma reação alérgica após comer um bolinho de aipim recheado com camarão.

Victoria relatou que eles ganharam o alimento de um vizinho no sábado (22), e comeram sem saber qual era o recheio.

"Estávamos em uma chamada de vídeo com minha mãe, e ele deu tchau e saiu da ligação. Quando desliguei, ele já tinha começado a comer o bolinho. Aí perguntei: 'é o que tem dentro?' e ele disse que era frango. Eu falei que tinha cheiro de peixe, mas realmente não tinha gosto e nem cheiro de camarão, estava bem desfiado", contou ela em entrevista ao jornal O Globo.

Ainda segundo a publicação, Brendo começou a se sentir mal e tomou um antialérgico. Como não houve melhora, foi levado para um pronto-socorro em Natal, onde teve uma parada cardíaca e precisou ser reanimado pelos médicos.

O influenciador chegou a ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas teve a morte encefálica confirmada na quarta.

Brendo foi velado e sepultado nesta quinta-feira (27).