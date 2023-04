SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Claudio Lula da Silva, 37, filho do presidente Lula (PT), criticou reações positivas à ida de Cara de Sapato, 33, a uma confraternização com ex-BBBs após ser indiciado por importunação sexual.

"Pra mim, é muito bizarro o cara assediar uma mulher ao vivo e nem 30 dias depois estar na TV, e geral comemorando que ele foi a uma festa", escreveu Luis Claudio.

Mario Figueiredo, irmão do lutador, rebateu a fala de Luis Claudio mencionando o histórico de Lula na Justiça."Sério que você está falando isso? Lembre-se do caso do seu pai. Passou pelo que passou, respondeu vários processos, foi delatado, ficou preso e depois foi inocentado. Acorda, Lulinha", escreveu.

O filho do petista respondeu dizendo que o pai foi inocentado. "Não tiveram provas contra ele. O outro cometeu assédio ao vivo. Muito boa a sua comparação", disse.

Mais tarde, Luis Claudio voltou a comentar o assunto. "Não estou julgando ele, sei bem que quem fará isso é a Justiça. Se ele é uma boa ou uma má pessoa, não me diz respeito. Ele cometeu um erro gravíssimo, que foi transmitido ao vivo, filmado em diversos ângulos. O que me impressionou nisso tudo é o cara ir a uma festa do programa e milhares de pessoas comemorarem a volta dele, inclusive várias mulheres comemorando", começou.

"Não acho que ele tem que ser isolado muito menos escarrado da sociedade, porém, pra mim, a mensagem que está sendo passada é que se você comete um erro gigantesco como o que ele cometeu, você pode passar impune ou até mesmo sair maior do que antes de cometer o erro... Pra mim o ato de ele ir foi errado e pior ainda é o das pessoas que comemoraram", completou.

Ele sugeriu ainda que vai processar quem fizer "acusações sem provas" contra Lula.

Nesta quinta-feira (27), Cara de Sapato e Guimê foram indiciados por importunação sexual após análise da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O inquérito foi enviado ao MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro).

Ainda na noite de quinta, o lutador se reuniu com ex-colegas de confinamento: Amanda, vencedora da edição, Aline Wirley, Fred Desimpedidos, Tina Calamba e Bruna Griphao.

Procurada pelo UOL, a assessoria de Cara de Sapato disse que não irá se manifestar sobre as falas de Luis Claudio.