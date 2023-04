SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - David Beckham se abriu sobre os efeitos que seu TOC têm sobre sua família. O ex-jogador de futebol está se abrindo sobre seus problemas num documentário para a Netflix, ainda sem data de lançamento.

Beckham abriu o coração, e disse que não se sente apreciado pela família pelo cuidado que tem com a limpeza da casa por causa de seu TOC. "Eu limpo muito bem, não tenho certeza de que isso é muito apreciado pela minha esposa, sendo muito sincero", disse ele na gravação de seu documentário, segundo o jornal The Guardian.

David afirmou que sempre fica acordado quando sua esposa, Victoria, e seus filhos vão dormir, e limpa todos os cômodos. "O fato de que todos vão dormir, e eu vou, limpo as velas, coloco as luzes da forma certa, me certifico de que tudo está limpo. Odeio descer de manhã e ter copos, pratos e tigelas sujas", disse o jogador. Ele ainda revelou o que menos gosta de fazer na limpeza: "Eu tiro a cera da vela, limpo o vidro. Esse é meu 'ódio de estimação', a fumaça que fica ao redor do interior da vela. É estranho, eu sei", disse o inglês.

Ainda segundo o The Guardian, Victoria Beckham disse para a produção do documentário que seu marido é "tão perfeito", e que é "apreciado" em casa.

O documentário irá abrir a carreira e vida pessoal de David Beckham, e ainda não tem data oficial para o lançamento. O anúncio da produção veio pelo ex-jogador em julho do ano passado.