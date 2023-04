Os desafios, percursos e vivências de autoras e autores negros conduzem a primeira edição do Historitude , evento que ocorre neste sábado (29), a partir das 14h, no Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira (Praça CEU) . O encontro é promovido pelo Grupo Nzinga de Mulheres Negras Contadoras de Histórias, que desenvolveu o projeto "Contei, cantei e Nzinguei", que há um ano conta histórias pretas sempre no último sábado de cada mês. A ação ocorre em formato de roda de conversa, com programação gratuita e aberta a todos os interessados.



De acordo com a coordenadora do Grupo Nzinga, Lucimar Silvério, o mote central da reunião é "A necessidade e a valorização da negritude na contação de nossas histórias". "Temos uma expectativa muito positiva no sentido de compartilhar as nossas histórias pretas, mostrando a potência e importância de nossa voz que também é a voz de tantas outras pessoas. Estamos amadurecendo a ideia de possivelmente fazer dois encontros como esse ao ano", detalha Lucimar.



As autoras participantes são: Ana Paula Torquato, Carolina Bezerra, Denise Aparecida, Helenice Ana Lopes, Lucimar Silvério e Vanda Maria Ferreira, além do escritor Denilson Bento da Silva. "Pensamos nesse formato de roda de conversa baseado em nossas experiências enquanto contadoras de histórias e educadoras", pontua a coordenadora do Nzinga.



Ela explica que a praça é entendida como espaço democrático de troca. "A periferia é também muito rica. Temos uma visão equivocada ao pensar que somente o centro é difusor de conhecimento. Porque não estar nesse espaço trocando vivências?O nosso trabalho é dirigido a todos os públicos. Nesse projeto específico, buscamos atingir um público mais maduro para que eles possam ter contato com os escritores negros que possuímos em nossa cidade."



Para conhecer um pouco mais sobre o Grupo Nzinga as pessoas podem entrar em contato por meio das redes sociais do grupo @nzingacontosafricano.



Confira um pouco mais sobre os autores:



- Lucimar Silvério – Professora da Rede Municipal de Juiz de Fora, especialista em História e Cultura Afrobrasileira e Africana, e em Gestão de Espaços Escolares e não Escolares. É contadora de histórias, escotista e escritora. Participou do grupo Encantadores de História, da Biblioteca Municipal Murilo Mendes, e integra o grupo Nzinga.

- Denilson Bento da Silva – Graduado em Administração pela UFJF em 2010 e mestre em Letras com ênfase em Literatura Brasileira, pelo Centro de Ensino Superior de JF (2015). Em 2021, publicou o livro “Descalço para o mundo”, que retrata questões sociais da periferia. É coordenador do projeto “A poesia que liberta”, realizado nos bairros periféricos da Zona Leste de Juiz de Fora, buscando mais espaço para a estética da literatura marginal.

- Ana Paula Torquato – Formada em Administração, com especialização em Gestão de Pessoas. É filósofa, tendo publicado dois livros de poesia e tem participação em diversas coletâneas poéticas, além de ter sido selecionada e premiada em concursos. Seu primeiro livro de contos “Essência – Menina-mulher” ficou em terceiro lugar na categoria Melhor Livro Nacional, no Prêmio Ecos de Literatura. Membro da LeiaJF, da Academia Juiz-forana de Letras, da Academia de Letras Manchester e da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Participa do Grupo Café com Poesia (e Arte).

- Denise Aparecida – Possui graduação em Letras pela UFJF; Especialização em Estudos Literários (UFJF), Mestrado em Letras (UFSJ); Doutorado em Teorias Literárias e Representações Culturais (UFJF) e Pós-doutorado em Literatura Brasileira (UEPB). Tem vários contos publicados em antologias. É autora do livro de contos “Máscaras” (2014) e do livro de poesias “Um Dedo de Prosa” (2015), ambos disponíveis no site Wattpad. Ministrou as disciplinas Poéticas da Africanidade e Literatura Comparada e Pós-colonialidade no Mestrado em Letras da UFJF.

- Carolina Bezerra - Doutora e Mestre em Educação pela USP. Licenciada em Pedagogia pela mesma universidade. É professora do Departamento de Ciências Humanas do Colégio de Aplicação João XXIII. Pós-doutorando pelo Departamento de Antropologia da USP. Integrante do Grupo Nzinga. Líder do Grupo de Pesquisa Saberes da Resistência Negra e Indígena/UFJF e vice-líder do Grupo de Pesquisa Gênero e Interdisciplinaridade/UFJF. Pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença (USP). Pesquisadora sobre Educação para as Relações Étnico-raciais, gênero e sexualidade, história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, manifestações artísticas e culturais afro-brasileiras, antropologia educacional, comunidades quilombolas, violência de gênero, direitos humanos, interseccionalidade e feminismo negro.

- Helenice Ana Lopes – Pedagoga, especialista em Alfabetização e Linguagem (1997) e em História da África (2017) pela UFJF. Participou em 2015 e 2017 dos volumes I e II da antologia “Juiz de Fora ao Luar”. Em 2021, contribuiu com o livro “Carolinas: a nova geração de escritoras negras brasileiras” – Bazar do Tempo Flup2021-, e da coletânea “Sobre nossas avós, memória, resistência, e ancestralidade” – Pontes Editores, 2021.

- Vanda Maria Ferreira – Especialista em Literatura e Cultura Afro-Brasileira pela UFJF. Graduada em Teatro Educação no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, em São Paulo, e em Psicodrama Socioeducativo Pela Sobrapi/JF. Integrante dos grupos Caravana de Histórias e Nzinga. Membro da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora (LeiaJF). Autora dos livros “O Julgamento de João Jiló”, “A revogação do Julgamento de João Jiló” e “Sentimentos”. Tem poemas e contos publicados em 13 antologias.