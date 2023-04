SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival de sopas da Ceagesp, evento gastronômico agitado durante a época de baixas temperaturas em São Paulo, começa na próxima quarta-feira, dia 3 de maio.

A temporada deste ano segue até 3 de setembro no entreposto na Vila Leopoldina, região oeste da capital paulista. Paga-se R$ 59,90 por pessoa para se servir à vontade.

O cardápio oferece sete sabores de sopa, que mudam a cada semana -mas a famosa de cebola fica fixa no bufê. O menu dos primeiros dias traz sopas de rabada, capeletti in brodo, bobó de camarão, creme de couve-flor com queijo roquefort e legumes com shimeji.

O valor inclui ainda acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada e pães. Bebidas, sobremesas e itens da mesa de antepastos (R$ 11,90 a cada 100 g) são cobrados à parte.

Crianças de até cinco anos não pagam, e de seis a dez anos pagam metade. O festival, realizado desde 2009, recebe o público de quarta a domingo, das 18h às 23h30.

FESTIVAL DE SOPAS DA CEAGESP

Quando 3/5 a 3/9. Qua. a dom., das 18h às 23h30

Onde Ceagesp - av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946, portão 4, Vila Leopoldina, região oeste

Preço R$ 59,90

Link: https://festivaisceagesp.com.br/