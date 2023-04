SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinte pinturas exclusivas e um mural de 53 metros de comprimento decoram, no norte da França, a Capela Jesuíta de Cambrai. O local foi reestilizado para promover o jogo de RPG "Diablo 4", com previsão de lançamento para 6 de junho.

Batizada de "Catedral do Diablo", as pinturas, segundo a responsável pela ação 72andSunny, foram inspiradas na Capela Sistina, de Michelangelo, e nas técnicas de Caravaggio.

O mural alocado no teto, por exemplo, mostra a jornada do jogador de "Diablo 4" da luta contra o demônio Lilith e demais personagens à outras histórias que fazem parte do jogo.

Segundo a Blizzard, desenvolvedora também de outros grandes games da indústria, como "Warcraft", o novo game tem raízes na arte gótica, por isso a ideia de reestilizar uma capela.

A desenvolvedora ainda explicou que o local não é visto como sagrado e que as pinturas foram feitas em telas e depois instaladas na cúpula, no teto e nas paredes do local. A capela foi classificada como monumento histórico francês em 1920.

Diretor de arte de "Diablo 4", John Mueller disse, em vídeo de divulgação da ação, que a ideia era fazer algo em uma escala épica e que fizesse alusão a nomes como Michelangelo, Da Vinci e outros mestres que definiram uma geração artística.

A visitação ao espaço estará aberta ao público de 6 de maio a 11 de junho.