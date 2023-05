SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A adaptação live-action do clássico "Peter Pan" dá um novo rosto à clássica história do garoto que não queria crescer e passou a viver como parte de um grupo de garotos perdidos na mítica Terra do Nunca.

A obra deve seguir a linha de reinvenções que a Disney tem produzido com seus novos filmes live-action. Buscando consertar passagens que hoje são consideradas problemáticas, o estúdio tem escalado elencos diversos e até cortado músicas e cenas clássicas, como é o caso de "A Pequena Sereia", que terá alteração em letras de suas canções, como a de "Pobres Almas Perdidas."

Em "Peter Pan & Wendy", as alterações ficam pela escalação de uma atriz negra para dar vida à fada Sininho, e de um ator com Síndrome de Down para viver o líder dos Garotos Perdidos, que contará ainda com uma garota dentro do bando. O ator Jude Law dará vida ao vilão Capitão Gancho.

Confira abaixo as próximas adaptações live-action anunciadas pela Disney.

*

A Pequena Sereia

A produção causou furor nas redes sociais com o anúncio de que a sereia Ariel seria vivida por uma atriz negra. Halle Bailey dará vida à personagem no filme dirigido por Rob Marshall. O elenco conta ainda com Javier Bardem na pele do rei Tritão e Melissa McCarthy como a vilã Úrsula. Estreia em 26 de maio nos cinemas.

Moana

O anúncio de uma adaptação do filme que narra a história de uma garota de 14 anos que parte em uma aventura no Pacífico acompanhada de um semideus rendeu uma série de críticas nas redes sociais. O fato é que a adaptação foi anunciada sete anos após a estreia da versão original, o que gerou uma desconfiança na série de live-actions anunciados pelo estúdio. Responsável por dar voz ao semideus Maui, The Rock voltará ao papel na produção que ainda está em fase inicial de desenvolvimento e sem uma data de estreia confirmada.

Mufasa - O Rei Leão

A prequel de um dos filmes mais adorados do estúdio contará o início da rivalidade entre Mufasa e seu irmão, Scar. Baseado no clássico de William Shakespeare, "Hamlet", "O Rei Leão" é um dos principais filmes da Disney. No elenco, estão confirmados Aaron Pierre como Mufasa, Kevin Harrison Jr. como Scar, Billy Eichner como Timão, Seth Rogen como Pumba e John Kani como Rafiki. Essa será a primeira vez que a voz de Mufasa não será dublada pelo ator James Earl Jones. Estreia em 4 de junho de 2024 nos cinemas.

Mogli

Com título provisório de "Mogli - O Menino Lobo 2", a sequência da história do garoto criado por lobos que precisa deixar a alcateia para se proteger de um tigre ainda não tem data de estreia confirmada, mas foi anunciado em 2017 que já havia iniciado o desenvolvimento com um grupo de roteiristas responsável pela primeira adaptação, vencedora do Oscar de melhores efeitos visuais.

Branca de Neve

Lançado em 1937, o filme "Branca de Neve e os Sete Anões" é, a princípio, o que conta com o maior número de alterações anunciadas até o momento. A começar pelo fato de o estúdio pensar em substituir os sete anões por outras criaturas mágicas para evitar qualquer perpetuação do estereótipo do nanismo.

O live-action será um musical estrelado por Rachel Ziegler, de "Amor, Sublime Amor", e Gal Gadot, de "Mulher Maravilha", que dará vida à Rainha Má, sob a direção de Marc Webber sob o roteiro de Greta Gerwig, responsável por "Barbie". Estreia em março de 2024.

Robin Hood

A história do clássico aldeão que "rouba dos ricos para dar aos pobres" ganhará uma adaptação que misturará live-action com CGI para manter as origens do lançamento original, onde Robin Hood era personificado por uma raposa. As outras personagens também eram e continuarão representadas por animais, como João Pequeno, um urso; frei Tuck um texugo; o príncipe João, um leão; o xerife de Nottingham, um lobo; e Marian, uma raposa-vermelha. A direção é assinada por Carlos Lopez Estrada, responsável por "Raia e o Último Dragão". Estreia em 2023 no Disney+.

Lilo & Stitch

Animação lançada em 2002, com uma sequência em 2006, "Lilo & Stitch" já conta com parte do elenco definido para sua adaptação, com o retorno de Tia Carrere, que deu voz à irmã de Lilo, Nani, na versão original, e negociações para que Chris Sanders volte a dublar Stitch, como fez nos filmes e na série animada. Ainda não há data de estreia confirmada, mas a produção irá direto para o Disney+.

O Corcunda de Notre Dame

Lançada nos cinemas em 1996, a adaptação do romance "Notre-Dame de Paris", de Victor Hugo, ganhará uma adaptação para os cinemas, mas ainda não tem elenco confirmado. O anúncio foi feito em 2019, mas a produção teve seu cronograma atrasado devido a pandemia de Covid-19. O ator Josh Gad, que tem no currículo outro live-action do estúdio, "A Bela e a Fera", será um dos produtores executivos da produção. Ainda não há data para estreia.

Bambi

Mesmo o fracasso do live-action de "Dumbo" não amedrontou a Disney, que já iniciou a pré-produção da adaptação de "Bambi", uma das histórias mais amadas da chamada era de ouro do estúdio, de 1937 a 1942. Baseado no romance de Felix Stalten, a obra narra a jornada de amadurecimento do pequeno veado Bambi, que perde sua mãe, vítima de caçadores na floresta. Ainda não há data confirmada de estreia.

Hércules

Os irmãos Anthony e Joe Russo, do universo Marvel, serão os produtores da adaptação da história do herói grego para os cinemas. A direção ficará a cargo de Guy Ritchie, que assinou a adaptação de "Aladdin". Anunciado como um musical, o filme deve expandir o universo de "Hércules" e trabalhar com uma estética mais próxima ao TikTok. Ao menos é o que pretendem os irmãos. Ainda não há data para a estreia.

Cruella 2

A boa receptividade de "Cruella", live-action estrelado por Emma Stone que conta as origens da vilã de "101 Dálmatas", terá uma continuação dirigida por Craig Gillespie e com roteiro de Tony McNamara, responsáveis pelo primeiro filme, que pretendem que a personagem esteja mais adequada a seu status de vilã, diferente do primeiro longa em que o papel de antagonista ficou a cargo de Emma Thompson. Stone deverá voltar ao papel, enquanto especulações dão conta da participação da cantora Taylor Swift. Ainda não há data para a estreia.

Aladdin 2

Anunciada em 2020, a sequência da adaptação em live-action de "Aladdin" passa, desde então, por um processo de inferno criativo, que só aumentou após o episódio do tapa de Will Smith, intérprete do Gênio, em Chris Rock na cerimônia do Oscar de 2022. Embora extra-oficialmente confirmada para 2025, a produção ainda é uma incógnita, o que levou Mena Massoud, ator que vive o Aladdin, a declarar que uma continuação seria muito improvável.

A Espada era a Lei

A leitura da Disney para a clássica história do Rei Arthur ganhará uma adaptação em live-action ainda sem data para estrear, mas com a produção já encaminhada. Na produção, a história do homem que busca pela espada Excalibur para se tornar rei ganha contornos infanto-juvenis quando personagens dúbios, como o mago Merlin, se tornam linhas auxiliares de jovem que sonha ser cavaleiro. A direção será de Juan Carlos Fresnadillo.