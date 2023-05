RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Johnny Massaro gargalha quando lembra que, após um pedido direto ao autor Walcyr Carrasco, não só ganhou uma vaga no elenco de "Terra e Paixão" como ficou com o papel do "mocinho" da nova novela das 21h da Globo. O ator insiste em colocar as aspas no arquétipo de "herói da trama" em Daniel porque ainda tem suas dúvidas sobre o caráter do rapaz, que é um dos herdeiros da poderosa família La Selva.

"O Daniel reúne as qualidades éticas que o caracterizam como um 'mocinho', mas o que eu acho bacana no texto de Walcyr é que ele vai desafiando o que é ser bom e o que é ser mau o tempo todo. Percebo isso à medida que os capítulos vão chegando, e o ser humano é um ser múltiplo, né?", disfarça Massaro, que também acaba soltando um spoiler à reportagem.

"Nesse primeiro momento, ele está ali tentando ser o grande conciliador da família, colocando o desejo dos outros na frente dos dele próprio. Mas, as coisas vão mudando. Não podemos esquecer que novela é uma obra aberta", lembra o ator, que adianta que Daniel não chegará até o final da trama. "Ele morre... Não sei podia falar isso! Acho que isso já saiu (risos) ou não saiu? Bem... Enfim. Walcyr [Carrasco] é o rei dos mistérios e tretas, e estou disponível para interpretar tudo o que pode acontecer."

Bem-humorado, o ator comenta a competição com Cauã Reymond, que na trama interpreta o meio-irmão de Daniel, Caio, pelo amor da protagonista Aline (Bárbara Reis). "Já trabalhei isso na terapia e está tudo certo. Conto também com que alguém goste desse narigudo estranho (risos). Mas tem sido ótimo ser irmão do Cauã. Isso me faz malhar mais, me alimentar melhor", brinca.

"Falando sério, é uma relação muito bacana entre os dois irmãos", completa. "Eles não nasceram da mesma mãe, mas têm algo intrínseco. E esse pai [Antônio La Selva, interpretado por Tony Ramos] que é pouco afetuoso acaba os unindo. Em algum lugar, Caio também funciona como uma referência masculina para Daniel", comenta o ator, que passou uma temporada em Dourados (MS) durante a preparação.

Mas a relação de afeto e cumplicidade entre os irmão vai mudar quando ambos, além do ativista Jonas (vivido por Paulo Lessa) começarem a disputar o coração de Aline. No lugar de um triângulo amoroso, teremos um quadrilátero na novela das 21h.

"Não tem nada de poliamor (risos)", explica o ator. "É um quadrilátero, e os meus companheiros de cenas são incríveis. Todos nós temos personagens interessantes e queremos a Aline. Saindo em minha defesa, digo logo que essa mulher disputadíssima se apaixona primeiro por mim, e claro que torço para que Daniel leve a melhor! Pessoalmente, fico brincando que se organizar direitinho todo mundo é feliz."