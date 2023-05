RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os fãs do célebre arqueólogo da saga "Indiana Jones" podem preparar os lencinhos. Harrison Ford, 80, disse com todas as letras que o quinto filme da série será o último. Em entrevista à Deadline, o ator confirmou que foi a sua derradeira atuação como o personagem, e que marcará também o fim da franquia.

"Este é o filme final da série, e esta será a última vez que eu interpretarei o personagem", disse Ford. "Imagino seja a última vez que ele aparece em um filme", antecipou.

O ator continuou assumindo estar feliz com a missão que acredita ter sido cumprida. "Tinha ambições de fazer este filme por 10 anos, e finalmente chegou um momento em que todos nós nos comprometemos com isso", disse. "Consegui entregar filmes incríveis desenvolvidos por Steven [Spielberg] e George [Lucas] ao longo de um período de 40 anos, e terminar não com um gemido, mas com um estrondo, foi minha maior ambição nesta jornada."

Além de Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook e Thomas Kretschmann estão no elenco do filme " Indiana Jones e o Chamado do Destino" dirigido por James Mangold, diretor de "Ford vs Ferrari" (2019), "Logan" (2017) e "Johnny & June" (2005), Esta será a primeira vez que um filme da franquia não é dirigido por Steven Spielberg.

"Indiana Jones e o Chamado do Destino" será lançado nos cinemas em 30 de junho, com sua estreia mundial ocorrendo no Festival de Cinema de Cannes um mês antes, que prestará uma homenagem a Harrison Ford. A franquia estreou em 1981 com "Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida' , e arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias nos anos seguintes.