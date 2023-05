SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Adriane Galisteu fez uma homenagem para Ayrton Senna nesta segunda-feira (1º), em que a morte dele completa 29 anos.

"Para sempre", escreveu a apresentadora na legenda de uma foto em que aparece ao lado do piloto. Eles se relacionaram quando Ayrton era vivo.

Recentemente, Adriane relembrou a última conversa que teve com Senna. Ela disse ter falado com ele pelo telefone, pouco antes da corrida fatal que lhe tirou a vida. Ele morreu após perder o controle do carro no Grande Prêmio de San Marino, na Itália.

"Eu estava em Portugal e tinha acabado de falar com ele pelo telefone. Ele disse 'estou p*to', não estava querendo correr e ainda me falou 'de todas as minhas histórias na pista, é a primeira vez que não quero correr'", disse a apresentadora em entrevista ao Ticaracaticast.