SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Blink-182 anunciou que vem para o Lollapalooza no Brasil, de novo. Depois de cancelar a vinda para o país na edição deste ano do evento, a banda reafirmou o compromisso de visitar a América do Sul em 2024.

O anúncio foi feito no Instagram do grupo e acompanha a organização do Lollapalooza, que confirmou o Blink-182 na programação depois do desligamento. Datas não foram divulgadas.

No post, a banda anuncia novas datas para shows em Lima, no Peru, e na Cidade do México, no México, para o ano que vem. A capital mexicana também ganhou uma nova apresentação, em 6 de abril. O grupo confirma que os ingressos das apresentações canceladas valem para as novas datas.

O Blink-182 ainda reafirmou o compromisso de participar do Lollapalooza da Argentina e do Chile no próximo ano.

O grupo cancelou a vinda ao país este ano e a turnê pelo continente por uma lesão e cirurgia na mão do baterista, Travis Barker. O Blink-182 é formado ainda por Mark Hoppus e Tom DeLonge.

Para suprir a ausência na programação, o Lollapalooza deste ano agendou uma apresentação do Twenty One Pilots no horário da banda.