SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No que parece ser a era dos reality shows, a Record estreia A Grande Conquista na próxima segunda-feira (8), menos de duas semanas depois do fim do BBB 23 (Globo). Rodrigo Carelli, diretor de entretenimento da Record, negou uma competição entre os programas e diz que o suposto embate com Boninho traz benefícios.

Nesta terça-feira (2), em coletiva de pré-estreia da atração, A Grande Conquista foi comparado ao BBB pelos profissionais de imprensa. Segundo Carelli, para que o programa "não 'flope' como o concorrente", as melhorias já começam na escolha dos participantes. No reality da Record, o público participa também dessa parte.

Carelli promete que a votação popular "não será manipulada por bots" e sequestrada por uma torcida só. A segunda etapa, que terá uma votação com mais jogadores, não foi detalhada. A própria apresentadora Mariana Rios disse que não decorou todos os nomes. "Nem se me dessem a lista quando eu fui alfabetizada", disse ela, entre risos.

Em relação às semelhanças com o BBB, os participantes também passarão por provas valendo a liderança. As desistências, que já são esperadas, irão causar consequências para o participantes que seguem no reality.

DINÂMICA

A seleção contará com duas etapas. A primeira consiste na escolha de 10 entre 16 pessoas famosas para irem direto à casa do reality, em votação que já está aberta. O público pode votar até o dia 8 de maio, data de estreia do programa. Só então os dez mais votados são enviados para o confinamento, em um hotel, enquanto aguardam o início da segunda fase de A Grande Conquista.

Os seis candidatos que não forem os mais votados pelo público irão para a etapa da vila, em que disputarão outras 10 vagas remanescentes com uma multidão de 64 pessoas. Todos eles serão confinados, por um curto período, em três casas instaladas na chamada Vila. Nesse espaço, eles terão que encarar alguns "perrengues" nada chiques, como falta de camas para todos os integrantes e quantidade de alimentos limitada.

Essa primeira fase só termina quando sobrarem apenas dez competidores na Vila. Estes remanescentes se juntam aos outros dez selecionados pelo público anteriormente, para então disputarem o reality de fato, valendo o prêmio de R$ 1 milhão, além de R$ 500 mil em prêmios distribuídos ao longo da temporada.

*

LISTA DE PARTICIPANTES:

1 - Alexandre Suíta, irmão da atriz Andressa Suíta e apresentador do programa "Cozinhar para não surtar"

2 - Carolina Lekker, modelo e vencedora do Miss Bumbum 2022

3 - Ana Paula Almeida, ex-paquita

4 - Ricardo Villardo, ator

5 - Kelly Santos, jogadora de basquete, com medalha olímpica pelo Brasil.

6 - Daniel Toko, repórter e cantor

7 - Giulia Garcia, atriz, interpretou Ana em 'Chiquititas'

8 - MC M10, funkeiro

9 - Faby Monarca, empreendedora e ex-Power Couple

10 - Bruno Camargo, ex-bombeiro da Eliana

11 - Erika Coimbra, ex-atleta do vôlei e campeã pan-americana

12 - Stephanie Gomes, filha da escritora Solange Gomes, finalista de A Fazenda

13 - Bruno Tálamo, repórter e colunista

14 - Glauco Marciano, modelo

15 - Thiago Servo, ex-dupla de Thaeme

16 - Victoria Macan, DJ