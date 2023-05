SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família do ator Jamie Foxx, 55, está preocupada com o seu estado de saúde e vem pedindo que os fãs orem pela vida dele. Segundo o TMZ, parentes estão apreensivos sem saber o que pode acontecer.

Foxx foi internado no dia 12 de abril devido a complicações médicas. Foi a filha do artista, Corinne, quem afirmou em postagem que ele havia sido "atendido rapidamente" e que estava "pronto para seguir para a recuperação". Não foram informados mais detalhes sobre quais problemas de saúde ele estaria enfrentando.

Sabemos o quanto ele é amado. A família pede privacidade durante esse período", escreveu Corinne, em outro trecho da publicação.

Jamie estava em Atlanta para trabalhar no filme "Back in Action" quando tudo aconteceu. Um dublê teve de substituir o astro no projeto.