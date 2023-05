SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gwyneth Paltrow relembrou o relacionamento de três anos com Brad Pitt e como foi doloroso o processo de separação. Ela afirma, em entrevista ao podcast Call Her Daddy, que a decisão de não prosseguir com o noivado partiu dela, pois não se sentia pronta para o compromisso.

O casal ficou junto de 1994 a 1997, e se conheceu no bastidores do filme "Seven- Os Sete Pecados Capitais". A atriz diz que o romance foi amor à primeira vista. "Foi a coisa certa [a fazer] naquela época, mas foi muito difícil. Houve uma série de coisas que aconteceram, ele era nove anos mais velho que eu, então ele sabia o que queria, ele estava pronto... foi uma daquelas coisas difíceis, onde eu senti como, 'Oh meu Deus, não só não estou pronta, como não estou vivendo de acordo com os padrões novamente.' Era uma coisa familiar que eu sentia sobre mim."

Afirmando que ficou de coração partido após o término, Gwyneth contou que o pedido de casamento foi feito por Brad durante uma viagem à Argentina, mas que seis meses depois, ela decidiu terminar por se sentir imatura.

"Quando olho para trás, eu realmente era uma criança. Não tinha explorado quem eu era, o que era importante para mim, quais eram meus limites. Eu realmente não entrei em mim mesma até os 40. Eu nem sabia como ouvir meus instintos e agir a partir daquele lugar do que era certo para mim. Eu sempre agi de acordo com o que era certo para todos os outros."

A atriz também se relacionou por três anos com Ben Affleck e respondeu que os dois ex-namorados eram excelentes na cama. "Com o Brad eu tinha uma grande química, ele era o amor da minha vida, gentil. Ben era, tipo, tecnicamente excelente. Não acredito que minha filha está ouvindo isso!"