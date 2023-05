SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora britânica Kate Bush fará parte do Hall da Fama do Rock and Roll após voltar às paradas de sucesso com o hit "Running Up that Hill (A Deal with God)".

A música estourou no mundo todo mais de trinta anos depois de seu lançamento graças à série "Stranger Things".

O programa associou a música à personagem Max, interpretada pela atriz Sadie Sink, e tocou em uma das cenas mais importante da última temporada.

Kate Bush é um dos nomes mais singulares do pop rock britânico. Seu maior sucesso ainda é a primeira canção que lançou, a dramática "Wuthering Heights", no início de 1978. O nome em inglês pode não significar nada para os brasileiros, mas é o nome original de um grande clássico da literatura romântica inglesa, "O Morro dos Ventos Uivantes", de Emily Brontë, de 1847.

Além de Bush, entraram no Hall da Fama o cantor de country Willie Nelson, a rapper Missy Elliott, a cantora Sheryl Crow, a banda de rock Rage Against the Machine e o grupo vocal de R&B The Spinners. Morto em 2016, o cantor George Michael também foi incluído no Hall da Fama. Eles foram escolhidos entre 14 indicados por mais de mil artistas e membros da indústria.