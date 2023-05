SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jamie Foxx, 45, segue internado nos Estados Unidos, por conta de complicações médicas. Uma publicação no perfil oficial do artista, realizada na tarde desta quarta-feira (3), deu um sinal de esperança para os fãs do norte-americano. "Agradecemos todo o amor! Sentindo-se abençoado", diz um post, em fundo preto.

Na manhã desta quarta, o site TMZ apurou que a família estava preocupada com o estado de saúde de Foxx e pediu que os fãs orem pela vida dele. Parentes estão apreensivos sem saber o que pode acontecer.

O ator, conhecido por sua atuação em "Ray" e dezenas de produções, foi internado no dia 12 de abril, e foi "atendido rapidamente", de acordo com relatos da filha Corinne.

Anteriormente, Foxx estava em Atlanta como integrante do elenco do filme chamado "Back in Action", em que contracena com Glenn Close e Cameron Diaz.