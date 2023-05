SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kevin Hart veio a público atualizar os fãs de Jamie Foxx sobre o estado de saúde do ator durante sua participação no podcast 'Impaulsive'. Foxx está internado há três semanas, após uma emergência durante a gravação de um filme.

O comediante falou com Logan Paul sobre o assunto no podcast do youtuber, apesar de afirmas que não sabe de "detalhes exatos". "O mais legal é que ele está melhorando da sua situação, e as preces, amor e energia de todos - tudo isso é visto e sentido", disse Hart.

"Pelo que eu sei, houve um grande progresso e um mundo de melhora. (...) Só posso esperar que siga assim", contou Hart.

Kevin falou também da relação próxima que tem com Foxx. "Sou muito feliz por ter a relação próxima que tenho com Jamie e poder checar como ele está e coisas assim. Eles (sua família) estão bem fechados por razões de como ele está, porque Jamie sempre foi uma pessoa mais privada quanto a isso, em certo nível", disse o comediante.

No dia 12 de abril, Corinne, a filha de Foxx, anunciou que o pai sofreu uma "complicação médica", porém a condição exata da saúde do artista segue em segredo.A imprensa internacional afirmou que todos os trabalhos de Foxx vão seguir neste momento sem a presença do artista.Foxx está hospitalizado em Atlanta, onde estava gravando o filme 'Back in Action', com Cameron Diaz. Ele foi levado às pressas ao hospital, e dublês foram vistos substituindo o ator na produção.Sua filha agradeceu o apoio do público na situação.