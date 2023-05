SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A irmã mais nova de Madeleine McCann, Amelie, falou pela primeira vez na última terça-feira (2) sobre a perda da família. Maddie desapareceu de um apartamento de férias na Praia da Luz, em Portugal, no dia 3 de maio de 2007, quando tinha apenas três anos.

Durante o ato realizado, no marco de 16 anos do desaparecimento de Madeleine, Amelie juntou-se aos pais, amigos e outros familiares no evento. A jovem, hoje com 18 anos, disse pela primeira vez: "É bom que todos estejam aqui juntos, mas é uma ocasião triste." Amelie tem um irmão gêmeo, Sean, que ainda não apareceu diante das câmeras.

Em fevereiro deste ano, uma jovem polonesa chegou a afirmar que seria Madeleine McCann. Julia Faustyna, 21, mostrava fotos e vídeos em que comparava as imagens de Madeleine com suas próprias. "Eu acho que sou a Madeleine. Eu preciso de um teste de DNA. Investigadores da Polícia do Reino Unido e da Polônia estão tentando me ignorar. Eu vou contar minha história aqui. Me ajudem", escreveu ela na época.

Porém, a Polícia da Polônia investigou o caso e chegou a conclusão que Julia, que afirmava ser Madeleine McCann, não era a criança britânica desaparecida. A polonesa chegou a criar um perfil no Instagram dizendo ser a menina sumida desde 2007.