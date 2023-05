SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A coroação do rei Charles 3º acontece no próximo sábado, dia 6 de maio. O novo monarca vai quebrar a tradição e será coroado em um fim de semana. Para a ocasião, o governo do Reino Unido anunciou um feriado bancário na segunda-feira, 8 de maio.

Embora isso permita que os britânicos aproveitem ao máximo o fim de semana comemorativo, algumas dúvidas aparecem sobre o que funcionará ou não durante o grande evento.

No dia da cerimônia, o rei será coroado ao lado de Camilla, a rainha consorte, e uma série de outros eventos foram planejados. Será um fim de semana com muitos ritos e tradições que remontam 1.000 anos.

A cidade de Londres prepara desfiles, multidões e festas de rua para marcar a primeira coroação em 70 anos. Espera-se que grandes multidões de fãs se reúnam para a ocasião.

O QUE ABRE E O QUE FECHA?

Com isso, o fechamento de vias é esperado na região central da capital britânica durante todo o fim de semana. Os serviços de metrô e trem funcionarão normalmente, com algumas alterações nas rotas e horários dos ônibus. É possível verificar o funcionamento das linhas de transporte público neste site.

As lojas devem permanecer abertas no sábado. Isso porque, ao contrário do funeral da rainha Elizabeth 2ª no ano passado, não há obrigatoriedade de fechamento dos comércios durante a cerimônia.

Muitos lojistas, entretanto, podem optar por fechar seus estabelecimentos para dar a seus funcionários a oportunidade de celebrar a coroação e, com isso, os serviços podem ser reduzidos.

Pubs, clubes e bares na Inglaterra e no País de Gales receberam autorização para continuar atendendo os clientes por duas horas além do horário normal de fechamento para celebrar o novo rei. Assim, poderão ficar abertos até 1h da manhã, já a partir da sexta-feira e até a madrugada de domingo.

Os supermercados estarão abertos normalmente, com muitos abrindo entre 7h e 8h e fechando às 20h. A maioria das farmácias também permanecerá aberta em todo o país.

Embora todas as grandes redes estejam abertas, algumas lojas menores podem optar por fechar para dar um dia de folga a seus funcionários ou a chance de assistir à cerimônia. Se você precisar fazer compras no dia 6 de maio, é recomendável verificar o site da loja com antecedência.

Vale lembrar também que, como segunda-feira, dia 8 de maio, será feriado, os comércios podem ter horários diferentes, e isso inclui os supermercados, que podem abrir ou fechar mais tarde, ou mais cedo do que o normal. Mais uma vez, verifique na internet antes de sair.

COMO ASSISTIR À COROAÇÃO?

As procissões e a coroação serão transmitidas ao vivo pela televisão, rádio e internet. Quem estiver em Londres pode assistir ao cortejo, postando-se em algum dos dois lados da avenida conhecida como The Mall, que une o Palácio de Buckingham e a Trafalgar Square, onde ele passará. Mas é esperado que haja uma multidão no local -o acesso à área, aliás, só será liberado após revista policial.

O governo britânico preparou um guia para quem pretende acompanhar a procissão.

Existe também a possibilidade assistir à transmissão dos eventos em mais de 30 telões instalados em todo o país. Em Londres, o público pode acompanhar no St. James's Park, no Green Park e no Hyde Park.